Olympia: Deutscher mit irrer Schwimm-Story

Der deutsche Schwimmer Melvin Imoudu hat bei den Olympischen Spielen eine Sensation denkbar knapp verpasst. Der 25-Jährige erreichte beim Finale über 100 m Brust am Sonntagabend überraschend den vierten Rang, ihm fehlten nur sechs Hundertstel auf eine Silbermedaille - und nur acht Hundertstel auf Gold.

Dabei wäre Imoudo fast gar nicht ins Finale gekommen. Der Potsdamer qualifizierte sich am Samstag in einem sogenannten Ausschwimmen erst im zweiten Anlauf für das entscheidende Rennen tags darauf. Grund: Imoudu war im Halbfinale zeitgleich mit Ludovico Blu Art Viberti ins Ziel gekommen, was zu einem Stechen zwischen den beiden führte - ein Vorgang, der im Schwimmen selten vorkommt.