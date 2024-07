Pelzige Plage: Prägen Ratten das Olympia-Bild von Paris?

Schätzungsweise 6,5 Millionen der Nagetiere leben in Paris. Die Sorge ist groß, dass sie das Bild der Olympischen Sommerspiele prägen könnten.

Disneys Animationsfilm "Ratatouille" verpasste den Millionen Ratten von Paris ein freundlicheres Image, doch gern gesehen sind die pelzigen Bewohner in Frankreichs Hauptstadt deshalb keineswegs. Die Olympia-Organisatoren unternahmen große Anstrengungen, damit die Nagetiere während der am Freitag beginnenden Sommerspiele möglichst fernab des Rampenlichts im Untergrund bleiben.

Alle Wettkampfstätten und Festbereiche seien vor den Spielen auf Ratten untersucht worden, versicherte die stellvertretende Bürgermeisterin Anne-Claire Boux, die für die öffentliche Gesundheit zuständig ist, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP und ergänzte: "Dort, wo es viele Ratten gab, haben wir vor den Spielen Fallen aufgestellt."

Der Park im Schatten des Eiffelturms, wo das Beachvolleyball-Stadion errichtet wurde, und die Gärten des Louvre, in denen das olympische Feuer brennen wird, sind beliebte Picknickplätze von Besuchern - und zählten bislang zu den beliebtesten Orten bei der tierischen Nahrungssuche. Der Müll von Touristen war im wahrsten Sinne ein gefundenes Fressen für die Altweltmäuse.

Rund 6,5 Millionen Ratten in Paris

Die Zahl der Ratten in der Metropole wird auf 6,5 Millionen geschätzt. Das Ungeziefer, das in der französischen Literatur von "Les Miserables" bis zum "Phantom der Oper" eine Rolle spielt, ist ein Dauerthema in Frankreich. Mit Blick auf Olympia wuchs die Sorge, die Ratten-Population könnte das Bild der Spiele prägen.