Olympia: Pogacar verzichtet - Ärger über Freundins Nicht-Nominierung

Erfolge von Urska Zigart

Dabei hatte Zigart im Juni das Straßenrennen der nationalen Meisterschaften mit 10:47 Minuten Vorsprung gewonnen, im Einzelzeitfahren war sie 4:34 Minuten schneller als die Konkurrenz. "Sie hat in den letzten zwei Jahren großartige Leistungen gezeigt und Slowenien Punkte eingebracht. Ohne sie hätte Slowenien keine zwei Startplätze im Straßenrennen", sagte Pogacar.

Sloweniens Vertreterinnen in Paris

Für Slowenien gehen in Paris Eugenia Bujak (35) und Urska Pintar (38) an den Start. Pogacar hatte am vergangenen Wochenende zum dritten Mal die Tour de France gewonnen. Ende Mai hatte der 25-Jährige bereits den Giro d'Italia für sich entschieden.