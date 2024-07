Olympia: Spektakuläre Eröffnung in Paris trotz Dauerregen!

Die Eröffnungsshow der Olympischen Spielen zog die internationale Presse in ihren Bann.

Die einen schwärmen von der "besten Zeremonie in der Geschichte der Spiele", die anderen hadern mit dem Dauerregen und dem "komplizierten und wirklich ziemlich seltsamen" Gastgeber - die Eröffnungsshow der Olympischen Spielen zog die internationale Presse in ihren Bann. "Grandios", titelte die französische L'Equipe, andernorts war nach dem einzigartigen Spektakel auf der Seine von einem "Tag der verregneten Maßlosigkeit" (Aargauer Zeitung) die Rede. Internationale Pressestimmen zur Olympia-Eröffnung:

BBC: "Die Eröffnungsfeier erleuchtet Paris in einzigartigem Stil. Tausende von Athleten segelten auf der Seine entlang, vorbei an lebhaften Künstlern auf Brücken, Ufern und Dächern - eine Eröffnungszeremonie der besonderen Art."

The Sun: "Seine-sational! Die Olympischen Spiele 2024 in Paris haben nach einer spektakulären Eröffnungsfeier offiziell begonnen! Mit der atemberaubenden Zeremonie, die auf der Seine und nicht in einem Stadion stattfand, wurde Geschichte geschrieben."