Olympia: DFB-Frauen kämpfen gegen Sambia um Viertelfinal-Einzug

Die Frauen-Nationalmannschaft möchte sich im spannenden Olympia-Gruppenfinale auf sich selbst konzentrieren. „Wir wissen, dass wir es in der eigenen Hand haben. Das ist erstmal das Wichtigste“, sagte Flügelspielerin Klara Bühl. Mit einem Sieg gegen Sambia am Mittwochabend (19.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Saint-Etienne sind die DFB-Frauen sicher für das Viertelfinale qualifiziert.