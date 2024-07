Rechtzeitig für Olympia! US-Juwel darf für Deutschland schwimmen

Schwimmer Kaii Liam Winkler (18) darf bei den Olympischen Spielen in Paris für Deutschland an den Start gehen. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees gestattete am Samstag den Nationenwechsel des gebürtigen US-Amerikaners.

So gut ist Kaii Liam Winkler

Rekorde im deutschen Schwimmen

Winkler trainierte zuletzt bereits am Bundesstützpunkt in Magdeburg mit anderen Mitgliedern des Olympiateams, am Sonntag soll er mit Florian Wellbrock und Co. nach Paris reisen.