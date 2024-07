Olympia: Regen droht Eröffnungsfeier in Paris zu überschatten

Regenschirm nicht vergessen: Der französische Wetterdienst sagt für die Eröffungsfeier in Paris ungemütliches Wetter voraus.

Regenschirm nicht vergessen: Der französische Wetterdienst sagt für die Eröffungsfeier in Paris ungemütliches Wetter voraus.

Die Zuschauer der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Nach Angaben des französischen Wetterdienstes La Chaine Meteo besteht am Freitagabend eine 70- bis 80-prozentige Chance auf "mäßigen bis starken" Regen. Die pompöse Eröffnungsfeier auf der Seine startet um 19.30 Uhr, vor allem der zweite Teil der Zeremonie soll von Niederschlag betroffen sein. Immerhin schloss der Wetterkanal am Freitagmorgen ein "Katastrophenszenario" aus.