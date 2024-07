Olympia: Revanche geglückt! Zverev trotzt Hitze

Kurz gelitten, aber weiter auf Kurs: Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen von Paris das Achtelfinale erreicht. Der Goldmedaillensieger von Tokio setzte sich in seinem Zweitrundenduell am Dienstag 6:3, 7:5 gegen Tomas Machac durch und nahm damit auch Revanche an dem Tschechen.