Olympia: Bleiben die Ringe und die Feuerschale in Paris?

Bürgermeisterin Hidalgo will das olympische Erbe in der Stadt behalten.

Bürgermeisterin Anne Hidalgo würde die Symbole der Olympischen Spiele in Paris gerne auch in Zukunft im Stadtbild verankern. Dem Sender France Bleu Paris sagte sie am Montag, sie arbeite daran, die Olympischen Ringe am Eiffelturm, die Feuerschale und die zehn goldenen Statuen französischer Frauen über die Schlussfeier am 11. August hinaus zu behalten. „Diese drei künstlerischen, symbolischen, großartigen Objekte verdienen unsere ganze Aufmerksamkeit“, sagte Hidalgo. „Ich kann heute nicht sagen, dass sie bleiben werden, weil ich nicht die einzige bin, die darüber entscheidet.“ Aber: Die beliebten Fotomotive seien „ein Erbe der Spiele, das wir bewahren wollen“.