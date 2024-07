Ringen: Wendle und Lazogianis für Paris nachnominiert

Annika Wendle und Lucas Lazogianis sind nachträglich für die olympischen Ringer-Wettbewerbe in Paris nominiert worden. Das gab der Deutsche Ringer-Bund (DRB) bekannt. Die Entscheidung erfolgte durch den Ringer-Weltverband United World Wrestling (UWW) in enger Abstimmung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), nachdem Russlands Ringer-Verband mitgeteilt hatte, geschlossen von den Sommerspielen fernzubleiben.

"Ich bin an meinem Laptop gesessen und habe an meiner Masterarbeit geschrieben. Dann kam der Anruf meines Bundestrainers. Ich war erstmal sprachlos, wusste nicht, was ich sagen sollte", sagte die deutsche Meisterin Wendle: "Ich freue mich sehr, vor allem nach dem Verlauf der Quali-Turniere, dass dieser Traum in Erfüllung geht." Wendle war bei den Qualifikationsturnieren in Baku und Istanbul knapp gescheitert.