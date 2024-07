Ruder-Trainerin zufrieden: "Keine Ausreißer im negativen Sinne"

Nach den ersten Auftritten der deutschen Ruderer bei den Olympischen Spielen blickt Cheftrainerin Brigitte Bielig optimistisch auf die weitere Regatta. „Wir werden in der Öffentlichkeit oft sehr kritisch gesehen. Doch es ist sehr positiv, was die Mannschaft hier bisher geleistet hat“, sagte sie am Montag. Der Deutsche Ruderverband (DRV) habe bisher „keinerlei Ausreißer im negativen Sinne, was nicht alle Nationen hier von sich behaupten können“.

Der DRV, der in den vergangenen Jahren teilweise den Anschluss an die Weltspitze verloren hat, ist in Paris in sieben der 14 olympischen Bootsklassen vertreten und hofft auf zwei Podestplätze. In Tokio hatten die deutschen Ruderer zwei Silbermedaillen geholt.