Olympia: Deutsche Ruderer im Halbfinale – Medaillenhoffnung lebt

Weitere Erfolge und Ausblick

Am Vortag hatten sich Einer-Topfavorit Oliver Zeidler und Alexandra Föster für das Viertelfinale am Dienstag qualifiziert. Der Doppelvierer der Frauen steht nach dem Vorlauf bereits im Finale, die Männer müssen am Montag in den Hoffnungslauf. Am selben Tag ist auch erstmals der Deutschland-Achter gefordert (11.40 Uhr). Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist in Frankreich in sieben der 14 olympischen Bootsklassen am Start. Zielsetzung sind zwei Medaillen.