Olympia: Zeidler und Föster auf Finalkurs – Spannung im Halbfinale!

von SID 30.07.2024 • 10:38 Uhr Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler erreicht mit einer kontrollierten Fahrt das Halbfinale. Der Topfavorit bleibt auf Kurs.

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler ist bei den Olympischen Spielen weiter auf Finalkurs. Der Einer-Topfavorit gewann im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne auch sein Viertelfinale souverän und schaffte damit ohne Probleme den Sprung in die Vorschlussrunde. Am Donnerstag ist der 28-Jährige im Halbfinale gefordert.

Kontrolliertes Rennen

Zeidler kontrollierte das Rennen ab der 500-Meter-Marke. Erst im Schlussspurt musste der 28-Jährige das Tempo noch einmal erhöhen, um den Angriff der Konkurrenz um den zweitplatzierten Belgier Tim Brys abzuwehren. Wie schon bei seinem ungefährdeten Vorlaufsieg musste Zeidler sein volles Potenzial noch nicht abrufen.

Vergangene Enttäuschung in Tokio

Anders als in Tokio soll ihm diesmal der Sprung in den Endlauf gelingen. Vor drei Jahren war der als Goldfavorit gestartete Zeidler bei schwierigen Bedingungen überraschend im Halbfinale ausgeschieden. Der Einer-Dominator ist in Paris erneut der größte Medaillenkandidat des Deutschen Ruderverbandes (DRV).

Oliver Zeidler erreichte auch in Tokio das Halbfinale

Weitere deutsche Hoffnungsträger

Neben Zeidler qualifizierte sich auch Alexandra Föster für das Halbfinale. Im Viertelfinale fuhr die Olympia-Debütantin hinter der niederländischen Weltmeisterin Karolien Florijn auf Rang zwei und kämpft nun ebenfalls am Donnerstag um den Einzug in den Endlauf. Zudem geht es am Dienstagmorgen für den Doppelzweier mit Jonas Gelsen und Marc Weber ums Finale.

DRV hofft auf Medaillen