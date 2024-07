Olympia: Frankreich vs. Argentinien – Rugby-Kracher im Viertelfinale!

Im 7er-Rugby kommt es bei den Olympischen Spielen in Paris bereits im Viertelfinale zu einem Duell zweier Goldfavoriten. Gastgeber Frankreich und Topstar Antoine Dupont treffen zum Auftakt der K.o.-Phase auf Argentinien. Beide Mannschaften kamen in ihren Gruppen nur auf Rang zwei. Die Partie im Stade de France findet am Donnerstagabend (21.30 Uhr) statt.

Frankreichs Rückschlag gegen Fidschi

Die Franzosen unterlagen im abschließenden Spiel der Gruppe C dem zweimaligen Olympiasieger Fidschi mit 12:19 (5:5). Dupont, der extra für die Sommerspiele in der Heimat von der 15er-Variante auf "Rugby Sevens" umgeschult hatte, wurde lange geschont und kam erst in der Schlussphase von der Bank. Zu dem Zeitpunkt war die Begegnung aber bereits entschieden. Die "Flying Fijians", Sieger in Rio de Janeiro und Tokio, sicherten sich damit Platz eins.