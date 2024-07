Olympia: Neuseelands 7er-Rugby-Frauen holen erneut Gold in Paris!

Neuseelands 7er-Rugby-Frauen bleiben bei Olympischen Spielen das Maß aller Dinge. Die Black Ferns Sevens sicherten sich wie schon vor drei Jahren in Tokio auch in Paris die Goldmedaille. Im Finale vor knapp 70.000 Zuschauern im Stade de France setzten sich die Neuseeländerinnen mit 19:12 (7:12) gegen das Überraschungsteam aus Kanada durch. Die Kanadierinnen hatten zuvor in Gastgeber Frankreich im Viertelfinale sowie Weltmeister und Rio-Sieger Australien in der Vorschlussrunde zwei Goldkandidaten ausgeschaltet.