Olympia: Jelena Rybakina sagt Teilnahme am Tennisturnier ab!

Die frühere Wimbledonsiegerin fehlt in Roland Garros. In der zweiten Runde wäre sie eine potenzielle Gegnerin von Angelique Kerber gewesen.

Die frühere Wimbledonsiegerin fehlt in Roland Garros. In der zweiten Runde wäre sie eine potenzielle Gegnerin von Angelique Kerber gewesen.

Die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina (25) hat als zweite Top-10-Spielerin ihre Teilnahme am olympischen Tennisturnier abgesagt. Die Weltranglistenvierte aus Kasachstan, die 2021 in Tokio eine Medaille im Spiel um Bronze knapp verpasst hatte, zog nach der Auslosung am Donnerstag zurück. Vor Rybakina hatte die Nummer drei Aryna Sabalenka aus Belarus ihren Start in Roland Garros abgesagt. Die Australian-Open-Siegerin fehlte anschließend auch in Wimbledon.