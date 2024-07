Olympia: Historischer Sieg für deutsche Basketballerinnen gegen Belgien

Sorge um die Schwester

„Natürlich bin ich besorgt und habe dann gecheckt, ob sie okay ist. Und sie ist auch okay“, sagte die zwei Jahre ältere Satou (26) zum Zusammenprall von Nyara Sabally, der zu einer leichten Gehirnerschütterung führte. Wie groß die Chancen sind, dass beide WNBA-Profis auch im zweiten Gruppenspiel gegen Tokio- Silbermedaillengewinner Japan am Donnerstag (11.00 Uhr) wieder Seite an Seite auftrumpfen, ist allerdings noch unklar.

Ungewisse Rückkehr

„Es geht ihr den Umständen entsprechend gut“, sagte DBB-Pressesprecher Christoph Büker dem SID am Dienstagmorgen, ohne damit eine Tendenz zu geben. Die Spielerin von New York Liberty muss sich nun dem bei Kopfverletzungen üblichen „concussion protocol“ unterziehen, also Tests absolvieren, bevor sie wieder auflaufen kann. An Training war jedoch noch nicht zu denken.