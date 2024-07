Olympia: Schwedischer Star gesteht Drogen-Konsum: "Schäme mich unglaublich"

Unklare sportrechtliche Folgen

Kokain als verbotene Substanz

Kokain wird als verbotene Dopingsubstanz in der Gruppe der Stimulanzien aufgeführt. Die Vorläufe über 400 m Hürden stehen in Paris am 5. August auf dem Programm, College-Student Edlund hatte seine Bestleistung zuletzt auf 48,70 Sekunden gesteigert - damit liegt er in der Weltbestenliste auf Platz 35.