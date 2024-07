Olympia: Dennis Schröder als Fahnenträger – Ein starkes Statement!

Dennis Schröder sieht die Wahl zum deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag nicht nur als persönliche Auszeichnung, sondern auch als eine große Botschaft an. „Natürlich repräsentiere ich Deutschland an erster Stelle, aber es ist wirklich ein wichtiges Statement, das wir hier gesetzt haben“, sagte der Basketball-Weltmeister in einer Videobotschaft während der deutschen Auftakt-PK am Mittwoch.