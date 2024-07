Schulterprobleme bei Semper: Gislason holt Häfner

Der Linkshänder soll am Samstag im Training in Ludwigsburg dabei sein und zum Aufgebot für die Generalprobe am Sonntag gegen Japan gehören.

Wegen Schulterproblemen fehlt Franz Semper den deutschen Handballern und Bundestrainer Alfred Gislason auch weiterhin in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und wird vorerst durch Kai Häfner ersetzt. Der Linkshänder soll am Samstag im Training in Ludwigsburg dabei sein und zum Aufgebot für die Generalprobe am Sonntag in Stuttgart (17.30 Uhr/Sport1) gegen Japan gehören.