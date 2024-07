Schulterverletzung: Häfner ersetzt Semper im Olympia-Kader

Personalwechsel bei Deutschlands Handballern: Bundestrainer Alfred Gislason muss bei den Sommerspielen in Paris auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten, stattdessen reist Kai Häfner mit zu Olympia. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag, vier Tage vor dem Auftakt gegen den EM-Dritten Schweden am Samstag (19.00 Uhr/ARD und Eurosport), bekannt.