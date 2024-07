Olympia: Kerber vor Überraschungssieg im Viertelfinale gegen Zheng?

Die Chinesin hatte zu Beginn der Saison das Finale der Australian Open erreicht und zuletzt in Palermo auch ein Turnier auf Sand gewonnen. "Aber", sagte Schüttler, "sie hatte auch ein sehr langes Match, das wird ihr in den Knochen stecken". Zheng hatte am Dienstag bei Temperaturen von mehr als 35 Grad in Roland Garros Emma Navarro (USA) in drei Sätzen niedergerungen.