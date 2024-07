Olympia: Deutsches Basketball-Team startet mit Sieg gegen Japan

Daran hatten nach dem Ausflug der Mannschaft zur Eröffnungsfeier nach Paris aber offensichtlich alle gedacht: Das 97:77 im ersten Gruppenspiel in Lille war der erhofft gute Start in die Medaillenmission. Schon im nächsten Spiel gegen Brasilien am kommenden Dienstag wäre der deutschen Mannschaft mit einem Sieg das Viertelfinale sicher - und damit auch die ersehnte Rückkehr nach Paris.