Olympia: Selenskyj lobt ukrainische Athleten – Stolz und Siegeswille

Die Ukraine ist mit rund 140 Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spiele in Paris am Start. Präsident Selenskyj spricht ihnen Mut zu.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den ukrainischen Athletinnen und Athleten kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris großen Respekt gezollt. „Wir sind stolz auf unser Team - die Jungs und Mädchen, die es trotz dieses aggressiven Krieges geschafft haben, sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten und den Geist aller Ukrainer zu zeigen. Sie haben unseren Siegeswillen und ukrainischen Charakter“, sagte Selenskyj in einem Statement in den Sozialen Medien.