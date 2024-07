Siebensatzdrama: Ovtcharov im Achtelfinale gegen Lebrun raus

Ovtcharov war der letzte Deutsche in der Einzelkonkurrenz der Männer, in der erstmals seit 2008 kein Athlet des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im Viertelfinale steht. In der kommenden Woche peilt er einen Start im Teamwettbewerb an der Seite von Dang Qiu und Altmeister Timo Boll an.