Siegen fürs "gute Gefühl": DHB-Frauen vor Olympia-Tests

von SID 17.07.2024 • 14:50 Uhr Bundestrainer Markus Gaugisch will die Handball-Länderspiele am Wochenende unbedingt gewinnen. Dafür muss laut seiner Spielerin aber vor allem eines besser werden. SPORT1 überträgt beide Frauen-Länderspiele live im Free-TV.

Zwei Spiele, zwei Siege - so lautet der Plan der deutschen Handball-Frauen für ihre letzten Olympia-Formtest. „Wir wollen die Spiele natürlich gewinnen, um mit einem guten Gefühl nach Paris zu reisen“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch bei einem Medientermin am Mittwoch vor dem Länderspiel-Doppelpack am kommenden Wochenende.

Am Freitag (19.45 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zunächst auf Ungarn, am Sonntag (15.00 Uhr - beide Spiele live im TV auf SPORT1) kommt es in der Olympia-Generalprobe dann erneut zum Duell mit Brasilien. Am vergangenen Samstag hatte das deutsche Team gegen den Panamerika-Meister in Dortmund mit 31:36 verloren. (Olympia: Der Zeitplan in der Übersicht)

DHB-Team muss Defensive verbessern

„In erster Linie müssen wir zu unserem Abwehrspiel zurückfinden. Jeder kann es besser“, sagte Linksaußen Antje Döll. Die Defensive sei normalerweise das „Prunkstück“. Auch am Tempospiel habe man „viel gearbeitet, das müssen wir umsetzen“.