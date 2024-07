ARD-Enthüllung vor Olympia: Scharfe Reaktion aus Spanien!

Die spektakuläre Enthüllung eines mutmaßlichen staatlichen Doping-Programms in Spanien vor Olympia 1992 in Barcelona schlägt Wellen: Spaniens nationales olympisches Komitee COE hat auf den Bericht der ARD scharf reagiert und von einem „unbegründeten und ungerechten Verdacht“ gesprochen.

Spanisches NOK spricht Fuentes die Glaubwürdigkeit ab

Laut des Films „Geheimsache Doping: Schmutzige Spiele“, der seit Freitag in der ARD Mediathek zu finden ist, hat Fuentes 2021 vor versteckten Kameras gesagt, er habe in den Jahren vor den Barcelona-Spielen „im Schatten“ gearbeitet, „damit man mich nicht mit den Erfolgen von 1992 in Verbindung bringen kann“. Der ehemalige Leichtathlet behauptete demnach weiter, Spanien habe damals „das System aus den Ländern des Ostblocks“ kopiert: „Die Regierung hat also gesagt: Tu, was immer du tun musst, aber wir wollen Medaillen.“ Die einzigen Einschränkungen seien gewesen, dass die Funktionäre „keine positiven Tests“ und keine gesundheitsgefährdenden Methoden hätten haben wollen.