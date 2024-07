Olympia: 100-Meter-Rennen um eine Attraktion ärmer

Sprintstar Shericka Jackson wird nach einer zuletzt erlittenen Verletzung nicht über die 100 m starten. Die 30-Jährige konzentriert sich stattdessen voll auf ihre Paradestrecke über 200 m, über die halbe Stadionrunde wurde Jackson zuletzt zwei Mal in Serie Weltmeisterin. Im Stade de France ist zudem Elaine Thompson-Herah, die zuletzt in Tokio und Rio jeweils Gold über 100 und 200 m für Jamaika gewonnen hatte, wegen eines Risses der Achillessehne nicht dabei.

Hoffnungen der Sprintnation auf Altmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce

Die Hoffnungen der Sprintnation liegen damit auf Altmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die erste Runde über 100 m der Frauen steht am Freitag auf dem Programm, das Finale steigt am Samstagabend. Die Vorläufe über 200 m beginnen am Sonntag. „Ich denke, es ist eine gute Entscheidung“, sagte Jackson, die sich vor drei Wochen bei einem Meeting in Ungarn verletzte.