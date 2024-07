Olympia: Ruder-Bundestrainerin Tschäge über Druck und Medaillenchancen

Ruder-Bundestrainerin Sabine Tschäge nimmt vor den Olympischen Spielen in Paris eine gewisse Erwartungshaltung für den Deutschland-Achter wahr. "Natürlich" spüre sie den Druck, sagte die 54-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie sei aber "auch realistisch. Es gab für den Deutschland-Achter in den letzten Jahrzehnten immer Wellenbewegungen mit Hochs und Tiefs". Das langjährige Paradeboot sei auch in der Vergangenheit "nicht immer vorn mit dabei" gewesen.