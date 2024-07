10:1! Kantersieg schürt Olympia-Hoffnung

Thies Prinz war für die Hockey-Nationalmannschaft an seinem 26. Geburtstag mit drei Toren Mann des Tages.

Thies Prinz war für die Hockey-Nationalmannschaft an seinem 26. Geburtstag mit drei Toren Mann des Tages.

Die deutschen Hockey-Weltmeister reisen mit Rückenwind zu den Olympischen Spielen. Im letzten Testspiel vor der Abfahrt nach Paris setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning am Sonntag in Mönchengladbach klar mit 10:1 (5:0) gegen Malaysia durch.

Thies Prinz war an seinem 26. Geburtstag mit drei Toren Mann des Tages. Für die weiteren Treffer sorgten Christopher Rühr, Marco Mitkau, Gonzalo Peillat (je 2) und Justus Weigand. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) startet am 27. Juli gegen Gastgeber Frankreich in die Olympia-Mission.