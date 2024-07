Olympia: Wagner & Schröder führen deutsche Fahne in Paris an

Bei der olympischen Eröffnungsfeier in Paris tragen zahlreiche Topstars die Flagge ihres Landes.

Bei der olympischen Eröffnungsfeier in Paris tragen zahlreiche Topstars die Flagge ihres Landes.

Das deutsche Fahnen-Duo Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder erhält bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris am Freitagabend (19.30 Uhr/ARD und Eurosport) viel prominente Gesellschaft. Unter anderem sind Schröders NBA-Kollegen LeBron James (USA) und Giannis Antetokounmpo (Griechenland) als Fahnenträger im Einsatz, China schickt Tischtennis-Ikone Ma Long in tragender Rolle auf die Seine. James erhält Unterstützung von Tennisspielerin Coco Gauff.