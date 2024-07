Olympia: Atemberaubendes Surfen auf Tahiti – Tim Elter im ZDF-Interview

Start der Wettbewerbe

Am Samstag gehen die Wettbewerbe im französischen Überseegebiet, knapp 16.000 Kilometer vom Hauptschauplatz Paris entfernt, los. Die Community ist voller Vorfreude - auch, weil vor dem Surfspot Teahupoo wohl ganz andere Bilder kreiert werden als bei der olympischen Premiere in Tokio vor drei Jahren. "Wir können das Surfen wahrscheinlich zum ersten Mal so an die Welt herantragen, wie es eigentlich ist", sagte Elter.