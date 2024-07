Olympia: Swiatek dominiert in Paris – 23. Sieg in Serie!

Die Seriensiegerin aus Polen stürmt in Paris weiter. Bis zu den Rekorden von Rafael Nadal ist der Weg aber noch weit.

Iga Swiatek hat ihre beeindruckende Serie in Roland Garros ausgebaut, 23 Matches nacheinander hat die Polin auf dem roten Sand in Paris nun gewonnen. In der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers ließ die viermalige French-Open-Siegerin der Französin Diane Parry beim 6:1, 6:1 keine Chance. Die letzte Niederlage auf ihrer Lieblingsanlage hatte Swiatek 2021 im Viertelfinale des Grand Slams kassiert.