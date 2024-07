Olympia: Mongolei stiehlt Show mit spektakulärer Eröffnungsfeier-Mode

Bei der spektakulären Eröffnungsfeier auf der Seine haben die Olympioniken aus der Mongolei den Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt die Schau gestohlen - zumindest in Sachen Mode. Die traditionell gestaltete Teamkleidung mit detailreich bestickten Westen und langen Roben hatte schon vor der Zeremonie zum Auftakt der Sommerspiele in Paris im Internet für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Sport- und Modekommentatoren lobten das Outfit in den höchsten Tönen.

In die Kategorie skurril fällt das tschechische Outfit, das an einen Bademantel erinnert, der in Farbe gefallen ist. Estland präsentierte sich im Jeanslook aus den Siebzigern, Südkorea im blauen "Gürtelanzug", der an Judoka erinnert, und Irland in einer Kochjacke.