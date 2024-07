Theis über USA: "Hoffentlich sehen wir sie erst im Finale"

Weltmeister Daniel Theis kennt die NBA-Stars des Team USA aus dem Alltag, entsprechend groß ist der Respekt des deutschen Basketball-Nationalspielers vor dem nächsten Gegner. "Das sind alles absolute Superstars", sagte der Profi von den New Orleans Pelicans gut eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele im Sky-Interview.

Am Montag (20.00 Uhr/ProSieben) treffen die Goldmedaillengewinner von Manila in London bei ihrer Generalprobe auf die Mannschaft um LeBron James. "Ich glaube nicht, dass sie unschlagbar sind", meint Theis, hofft aber auf ein möglichst spätes Duell bei den Sommerspielen: "Hoffentlich sehen wir sie erst im Finale. Das wäre dann natürlich auch ein Traum."

Chancen gebe es dennoch. "Sie sind alle im Schnitt ein bisschen älter, vielleicht werden sie nicht ganz so schnell laufen, wie wir laufen wollen", so Theis: "Wir müssten also gegen sie definitiv unsere Schnelligkeit und natürlich unser Kämpferherz ausspielen."