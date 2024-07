Olympia: Dang Qiu und Ovtcharov glänzen im Tischtennis-Einzel

Tischtennis-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) hat beim Olympia-Turnier in Paris durch seinen Einzug in die zweite Einzelrunde am späten Sonntagabend für eine ausgeglichene Wochenendbilanz der deutschen Aktiven gesorgt. Einen Tag nach seinem Erstrunden-Aus im Mixed mit Nina Mittelham (Berlin) verdarb der 27 Jahre alte Weltranglistenelfte dem portugiesischen Bundesliga-Routinier Tiago Apolonia den 38. Geburtstag trotz eines Fehlstarts durch ein 4:1 (2:11, 11:3, 11:2, 11:6, 12:10) und folgte dem zweimaligen Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov (Fulda) in die Runde der besten 32.