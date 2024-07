Olympia: Deutsches Tischtennis-Duo scheitert im Achtelfinale

Nach nur einem Spiel ist der Traum von einer Medaille schon wieder vorbei: Das deutsche Tischtennis-Duo Nina Mittelham und Dang Qiu ist im olympischen Mixed-Wettbewerb im Achtelfinale ausgeschieden. Mittelham und Qiu verloren am Samstagnachmittag gegen das an Position drei gesetzte koreanischen Mixed Yubin Shin und Jonghoon Lim klar mit 0:4.

Knappes Duell trotz klarer Niederlage

Einzelwettbewerbe als neue Chance

Dang Qiu startet am späten Sonntagabend in den Einzelwettbewerb, wo der Europameister auf den den Portugiesen Tiago Apolonia trifft. Mittelham bestreitet ihr erstes Einzel-Match am Montag gegen Minhyung Lee aus Australien.