Todesfall bei Olympia nach Herzinfarkt

Ein Trauerfall hat den Start der Boxwettbewerbe bei den Sommerspielen in Paris überschattet. Der samoanische Trainer Lionel Elika Fatupaito starb am Freitag im Olympischen Dorf nach einem Herzinfarkt, das teilte der suspendierte Weltverband IBA am Samstag mit. Fatupaito wurde 60 Jahre alt.