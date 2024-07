Olympia: Zverev startet souverän – Nächster Gegner Machac!

Gegen den gleichaltrigen Munar, der das zuvor einzige Aufeinandertreffen der beiden 2019 in Marrakesch gewonnen hatte, diktierte Zverev von Beginn an das Spiel. Das hielt er bis zum Ende durch. In Paris ist Zverev zudem mit Laura Siegemund im Mixed am Start, das Duo ist an Nummer eins gesetzt. Auch dort trifft Zverev am Montag in Runde eins auf Machac, der mit seiner tschechischen Landsfrau Katerina Siniakova antritt.