Tom Daley spekuliert auf Los Angeles '28

Nach seinem umjubelten Olympia-Comeback in Paris spekuliert der Brite Tom Daley nun sogar mit den sechsten Sommerspielen seiner Karriere. „Man weiß nie“, sagte der Star unter den Wasserspringern. „Ich lebe jetzt in Los Angeles, es könnte also eine Chance auf zweite olympische Heimspiele sein“, fügte der 30-Jährige hinzu.

Nach seinem Debüt als 14-Jähriger 2008 in Peking hatte er 2012 in London Bronze vom Zehn-Meter-Turm gewonnen. Auch 2016 in Rio und 2021 in Tokio holte er Medaillen. Nach Gold vor drei Jahren im Synchronspringen beendete Daley seine Karriere, kam für Paris aber zurück und sicherte sich mit Noah Williams am Montag Silber.