Olympia: Skandal! Kanadier filmt Neuseeländerinnen mit Drohne

Nach einer Beschwerde des neuseeländischen Fußball-Verbandes ist ein nicht akkreditiertes Mitglied des kanadischen Olympia-Teams in Saint-Etienne festgenommen worden. Das teilte das Kanadische Olympische Komitee (COC) am Mittwoch mit. Demnach werde vermutet, dass der Mitarbeiter von Canada Soccer „eine Drohne benutzt hat, um die neuseeländische Frauenfußballmannschaft während des Trainings zu filmen.“ Kanada und Neuseeland treffen bei den Olympischen Spielen am Donnerstag (17.00 Uhr) in der Vorrunde in Saint-Etienne aufeinander.