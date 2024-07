Olympia: Turn-Krimi: Japan jubelt über Gold

von SID 29.07.2024 • 20:25 Uhr Am Ende ist es eine hauchdünne Entscheidung, die Weltmeister verweisen China auf den Silber-Rang.

Die Kunstturner haben Japan das bereits sechste Olympia-Gold in Paris gesichert. Im Mannschafts-Mehrkampf setzte sich der Weltmeister am Montag in der Bercy Arena mit 259,594 Punkten hauchdünn vor China (259,062) durch. Die USA (257,793) gewannen Bronze. Die Auswahl der Ukraine verpasste sehr knapp die erste Medaille für das kriegsgebeutelte Land bei den diesjährigen Sommerspielen und landete auf dem fünften Platz (254,761).

Deutsche Turner verpassen das Finale

Die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hatte es nicht ins Finale geschafft. Lukas Dauser, Nils Dunkel, Timo Eder, Pascal Brendel und Andreas Toba waren in der Qualifikation am Samstag nicht über Rang elf hinausgekommen. Bis zum letzten Durchgang lag China am Montag vorn, auch dank 16,000 Punkten von Barren-Olympiasieger Zou Jingyuan, dem Rivalen des deutschen Weltmeisters Dauser.

Entscheidung am Reck