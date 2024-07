Olympia: Simone Biles plant neues Element am Stufenbarren in Paris

Turn-Königin Simone Biles will bei den Olympischen Spielen in Paris ihr sportliches Vermächtnis erweitern. Die viermalige Olympiasiegerin kündigte beim Weltverband FIG eine Neuentwicklung am Stufenbarren an. Setzt die Amerikanerin diese bei den Wettkämpfen erfolgreich um, wäre es das sechste nach ihr benannte Element. Zudem wäre die 27-Jährige die einzige aktive Turnerin, die an allen vier Geräten mindestens ein nach ihr benanntes Übungsteil entwickelt hat.