Turnstar Dauser: Erst Olympia, dann Baby-Glück

Dauser hatte im Vorjahr bei der WM in Antwerpen Gold an seinem Paradegerät Barren geholt und sich damit auch zum Anwärter auf den Olympiasieg gemacht, zuletzt verletzte sich Deutschlands Sportler des Jahres an den Ringen jedoch an der Schulter - doch nun scheint die Blessur rechtzeitig ausgeheilt zu sein. Jedenfalls werde er am Sonntag nach Paris reisen, schrieb Dauser nach einem Belastungstest bei Instagram: "Wir sind bereit."