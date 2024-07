Ukraine bei Olympia: "Wir sind ungebrochen"

von SID 23.07.2024 • 16:09 Uhr Die Sportler aus dem vom Krieg gebeutelten Land wollen in Paris in der Heimat für Momente der Freude sorgen.

Während in der Heimat der Krieg tobt, wollen die ukrainischen Athleten bei Olympia in Paris glänzen - und so den Landsleuten „Momente der Freude“ schenken. „Auch wenn es unmöglich ist, dem Krieg vollständig zu entkommen. Unsere Athleten sind engagiert, mutig und entschlossen“, sagte Natalija Dobrynska, Siebenkampf-Olympiasiegerin von Peking 2008, der Nachrichtenagentur AFP.

"Unsere unglaublichen Athleten trainieren und träumen davon, dass unsere Flagge bei den Olympischen Spielen hoch weht", sagte Dobrynska, die ihre Hoffnungen besonders in die neue Hochsprung-Weltrekordlerin Jaroslawa Mahutschich setzt. Doch Medaillen sind nicht das Wichtigste für die Ukraine in den nächsten Tagen. Allein die Teilnahme an den Wettkämpfen in Paris sei schon eine starke Botschaft.

Natalija Dobrynska ließ die Ukraine in Peking jubeln

"In diesem Moment verkörpert jeder ukrainische Athlet den Schmerz und das Grauen, das unser Land und unser Volk durchmacht", sagte Dobrynska, die selber mit ihren drei Kindern nach Kriegsausbruch geflohen ist: "Jeder Sportler, der die Ukraine vertritt, tut dies nicht nur für sich selbst, sondern auch, um die Welt wissen zu lassen, dass wir ungebrochen sind, um sicherzustellen, dass die Welt hört, was im Herzen Europas geschieht - und darauf reagiert." Alle Athleten denken "an ihre Familien, Angehörigen und Freunde, die in der Ukraine ständig bedroht sind."

Fast 500 ukrainische Trainer und Athleten im Krieg getötet

Seit dem Einmarsch der Russen im Februar 2022 wurden fast 500 ukrainische Trainer und Athleten getötet, große Teile der sportlichen Infrastruktur zerstört. "Ich spüre den ganzen Schmerz und die Kraft unserer Athleten", sagte Dobrynska, Vizepräsidentin des ukrainischen Leichtathletikverbandes.

