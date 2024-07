Olympia: Stephen Curry unterstützt Kamala Harris bei US-Wahl

Basketballstar Stephen Curry (36) unterstützt bei den Präsidentschaftswahlen in den USA die Kandidatur der Demokratin Kamala Harris. Der Spieler der Golden State Warriors pflegt eine enge Freundschaft mit der US-Vizepräsidentin, die in Oakland geboren wurde und ein langjähriger Fan des siebenmaligen NBA-Meisters ist. „Vizepräsidentin Harris versucht, ihre Energie in diese Kampagne einzubringen“, sagte Curry am Donnerstag in Paris vor dem Beginn der Olympischen Spiele: „Hoffentlich gewinnt sie die Wahl“ im November.