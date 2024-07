Olympia: Allyson Felix unterstützt Kamala Harris – Ein historischer Moment?

US-Sprint-Legende Allyson Felix hat sich inmitten des Präsidentschaftswahlkampfs in den USA für die Demokratin Kamala Harris ausgesprochen. Eine Entscheidung zugunsten der 59-Jährigen zum Staatsoberhaupt wäre für die Vereinigten Staaten „monumental“, sagte die siebenmalige Olympia-Siegerin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. „Als Mutter eines kleinen schwarzen Mädchens möchte ich so etwas sehen. Ich möchte, dass sie so etwas sieht, dass sie sieht, dass es keine Grenzen gibt, was sie tun kann“, fügte die 38-Jährige hinzu.