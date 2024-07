Olympia: Nina Mittelham kämpft trotz schwerer Verletzung – Drama im Einzel

Dramatische Wendung im zweiten Satz

3:4 verlor die EM-Zweite am Dienstag gegen die Nordkoreanerin Pyon Song Gyong - ein Ergebnis, das unter normalen Umständen so wohl nicht zustande gekommen wäre. Ein Duell, das für die Berlinerin gut begonnen hatte, nahm im zweiten Satz eine dramatische Wendung. "Es ist sehr schwer zu verstehen, was da passiert ist. Ich habe super gespielt, mich super gefühlt. Dann hat es mega in meinen Rücken reingezogen", sagte Mittelham mit brüchiger Stimme. Tränen schossen ihr in die Augen.