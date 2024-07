"Verweichlicht": Becker und Hambüchen mit Kritik vor Olympia

Die Konkurrenz zieht davon, die Medaillen schwinden - und Boris Becker und Fabian Hambüchen sorgen sich um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Spitzensportler. Die beiden Olympiasieger wünschen sich kurz vor der Eröffnung der Sommerspiele in Paris ein Umdenken in der Gesellschaft.

„Es bedarf einer gewissen Leistungsbereitschaft, die von allen Seiten gewollt ist, um diese fünf bis zehn Prozent extra herauszukitzeln. Das ist bei uns momentan leider nicht der Fall“, sagte Tennislegende Becker in seiner Funktion als Eurosport -Experte am Montag und sprach von einem „Problem der Gesellschaft“: „Wir wollen immer die Besten sein, sind aber nicht bereit, alles dafür zu tun.“

Olympia 2024: Boris Becker findet klare Worte

Hambüchen: „Was ist das für ein Zeichen?“

Sein Eurosport-Kollege Fabian Hambüchen schlug in dieselbe Kerbe. „Der Leistungsgedanke war früher einfach größer. Ich glaube, in der ganzen Welt ist die Leistungsbereitschaft für einen Sieg momentan höher als bei uns“, sagte der Reck-Olympiasieger von 2016 und übte Kritik am System: „Wenn man die Bundesjugendspiele sieht, da soll die Bewertung abgeschafft werden. Was ist das für ein Zeichen?“