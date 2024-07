Olympia: Viele Würdigungen für „Queen“ Kerber – Tennis-Welt zollt Respekt

Barbara Rittner, Andrea Petkovic und viele andere zollen der früheren Nummer eins, die in Paris ihren Abschied gibt, Respekt.

Langjährige Wegbegleiterinnen und Konkurrentinnen haben Angelique Kerber nach ihrer Rücktrittsankündigung zu einer überragenden Tenniskarriere gratuliert. „Champ ... ich habe Gänsehaut, Tränchen, ein Lächeln und so unglaublich viel Stolz auf Dich“, schrieb die frühere Bundestrainerin Barbara Rittner bei Instagram und fügte hinzu: „DANKE!!!“

Würdigung durch Barbara Rittner

Die 51-Jährige würdigte Kerber als wahre Kämpferin. "Sie war immer wieder ein Stehaufmännchen", sagte Rittner, die sich im Sky-Interview an "ganz, ganz viele tolle Momente" erinnerte: "Sie ist ein Paradebeispiel dafür, was man mit dem Glauben an sich selbst ausrichten kann."